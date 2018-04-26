Александра Черно насмешила телезрителей разговорами о своем образовании

«На «Доме-2» в кого ни плюнь, обязательно попадешь в какого-то образованного хомячка. Причем дважды или трижды. Вы хоть по одному образованию сначала получите, а потом комменты пишите!!», «Черно, ты реально думаешь, что кто-то поверит в то, что ты тут рассказываешь? Какие три образования? Ты хоть школу закончила?», «И что же ты, с трема высшими образованиями то на дурку пришла? Пошла бы на престижную работу!!», - пишут Александре Черно ее недоброжелатели.

Преданные фанаты скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уже давно привыкли к тому, что на телестройке каждый второй домовец рассказывает о наличии нескольких высших образований. При этом шибко верится, что, к примеру, у Рапунцель или Черно есть хоть одно то самое образование, о котором они так яро заявляют.Дело в том, что не единожды и Ольгу, и Александру некоторые из пользователей Сети подлавливали на том, что девушки пишут посты или комментарии в социальных сетях с невероятно большим количеством ошибок.После очередного такого поста от Черно одна из ее подписчиц поинтересовалась у Александры, если ли у нее хоть какое-то образование, не говоря уже о высшем. Девушка указала на то, что эпатажная участница допускает ошибки в тех моментах, на которые попросту невозможно закрыть глаза.В ответ Черно заявила, что за ее плечами целых три образования – колледж, заочное и очное высшее. Вот ту уже не смогли держать себя в руках и другие пользователи Сети, которые принялись просто-таки высмеивать Александру.Фолловеры указали не только на то, что грамотность Саши мягко говоря хромает, но и на то, что в ее столь небольшом возрасте брюнетка попросту не смогла бы уже обзавестись несколькими дипломами.