Кайли Миноуг закрутила новый роман

Фанаты 49-летней певицы обратили внимание, что в последнее время она выглядит очень счастливой. Как оказалось, артистке удалось прийти в себя после разрыва отношений со своим бывшим возлюбленным Джошуа Сассе. Более того, как сообщает The Sun, Кайли Миноуг снова влюбилась, и на этот раз ее избранником стал Пол Соломонc, креативный директор GQ. Их встреча произошла по «вине» общих друзей, решивших, что певице пора развеяться после расставания с Сассе. С первого взгляда у Соломонса и Миноуг возникла взаимная симпатия, которая переросла в дружбу и потом во флирт. Однако спешить в развитии отношений артистка не хочет, ведь совсем недавно она пережила измену экс-возлюбленного.Стоит напомнить, что Кайли Миноуг была помолвлена с Джошуа Сассе, с которым встречалась с 2015 года, и готовилась выйти замуж за него. Однако в СМИ появились фотодоказательства измены ее бойфренда, и она порвала все связи с этим человеком.