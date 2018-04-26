АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

В России появятся кроссоверы нового премиального бренда из Китая

Китайская компания Great Wall намерена привезти в Россию новые внедорожники под брендом WEY. Однако товарные версии у российских дилеров появятся не раньше, чем через два года.

В России появятся кроссоверы нового премиального бренда из Китая


Китайские производители уже начали готовить модели автомобили к суровым российским условиям. К тому же производство паркетников в России могут локализовать. В модельном ряду компании WEY на данный момент присутствует два кроссовера VV5 и VV7. Ещё один купеобразный кроссовер VV7 накануне представили в Пекине, его продажи стартуют в ближайшее время.

Кроссовер WEY VV5 оснащён турбированным двигателем ёмкостью 2,0 литра производительностью 197 лошадиных сил. Под капотом автомобиля WEY VV7 установлен турбомотор объёмом 2,0 литра, мощностью 234 лошадиные силы. Оба автомобиля комплектуются полноприводной системой и роботизированной трансмиссией на 7 ступеней.

На китайском рынке WEY VV7 продаётся по цене от 167 800 юаней, а WEY VV5 стоит от 150 000 юаней.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дизайнеры предложили проект плавающих
Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову
Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти
Макаронную диету от Софи Лорен поддержали
В Южной Америке “язык барабанов” помогает
Новый сервис проверки контрагентов был добавлен
Елена Летучая рассказала о многочисленных
В Египте ученые нашли развалины храма властелина
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Ученые детально изучили структуру фермента
Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком
Писателей фигурантов секс-скандала лишают
Американец забыл о лотерейном билете с выигрышем
Хейтеры представили схему ног Ксении Бородиной
Volvo презентовала гибридную версию кроссовера
Младшая дочь Ксении Бородиной примерила папаху
Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали
Кайли Миноуг закрутила новый роман
Ольга Бузова показывает Денчику «свой» отель в
Учёные смогли установить причину грусти женщин
Ольга Бузова раскрыла секреты съемок клипа
В России появятся кроссоверы нового премиального
Яна Рудковская рассказала поклонникам о турнире с
Уфологи рассмотрели на Сатурне большую птицу
Ученые показали, как изменится наша планета через
Виктория Боня заинтересовала подписчиков снимком
Renault привезёт в Россию обновленную спецверсию
Счетная палата заявила о 2-х кратном росте
Ученые: Долгое пребывание в космосе чревато
Авиакомпания открыла вакансию путешественника с
Просмотреть все новости