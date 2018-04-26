В России появятся кроссоверы нового премиального бренда из Китая

Китайские производители уже начали готовить модели автомобили к суровым российским условиям. К тому же производство паркетников в России могут локализовать. В модельном ряду компании WEY на данный момент присутствует два кроссовера VV5 и VV7. Ещё один купеобразный кроссовер VV7 накануне представили в Пекине, его продажи стартуют в ближайшее время.Кроссовер WEY VV5 оснащён турбированным двигателем ёмкостью 2,0 литра производительностью 197 лошадиных сил. Под капотом автомобиля WEY VV7 установлен турбомотор объёмом 2,0 литра, мощностью 234 лошадиные силы. Оба автомобиля комплектуются полноприводной системой и роботизированной трансмиссией на 7 ступеней.На китайском рынке WEY VV7 продаётся по цене от 167 800 юаней, а WEY VV5 стоит от 150 000 юаней.