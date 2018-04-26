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Юрий Лоза снова прошелся по Ольге Бузовой и ее самовлюбленности

Известнейший советский и российский певец, композитор и автор песен Юрий Лоза в очередной раз обратил свое внимание на прославленную поющую телеведущую Ольгу Бузову.

Несколько дней назад знаменитость опубликовал у себя на страничке в социальной сети Фейсбук новый пост-размышление, в котором рассказал многочисленным подписчикам о съемках с участием популярной ТВ-звезды и восходящей исполнительницы.

Юрий Лоза снова прошелся по Ольге Бузовой и ее самовлюбленности

«Вчера побывал на съемке передачи канала «Россия 1», посвященной двадцатилетию программы «Акулы пера». Вернее, я ехал на съемку эфира с таким названием. Сначала все шло как и предполагалось, но минут через двадцать в студию была приглашена Ольга Бузова, и дальнейшее действо крутилось уже вокруг нее — показывались все ее клипы, высказывались приглашенные поклонники, а Малахов акцентировал на ней внимание через каждые пять минут. В конце появилась подтанцовка, Бузова «запела» и закончила свой бенефис в объятиях ведущего. Я вот уже несколько часов нахожусь в растерянности — что это было? К «Акулам пера» она отношения не имела, никого из журналистов, работавших на той программе, не знает и не знала, да и вообще весь эфир говорила только о себе. У меня создалось впечатление, что все эти «акулы» ей мешали..», - написал Юрий Лоза в личном микроблоге.

В конце своих высказываний артист заявил, что если бы он знал, что на программе появится новоиспеченная «звезда» он бы и вовсе отказался принимать участие в съемочном процессе. Также Юрий добавил, что ему очень интересно теперь будет посмотреть на то, как же редакторы телепередачи смогут все происходящее на ней скомпилировать и преподнести.

Юрий Лоза снова прошелся по Ольге Бузовой и ее самовлюбленности

Нужно сказать, что большое количество поклонников Лозы под его очередным постом об Ольге Бузовой написали, что даже не знают, кто она такая.

«Можете смеяться, а я не знаю, кто такая Бузова... И сын мой не знает. А вот Лозу - да, знаем. Вот ради таких как мы, они Вас приглашают... а мы их не смотрим. Мы вас тут нашли», - пишут фолловеры.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 06:43
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