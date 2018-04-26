Уфологи рассмотрели на Сатурне большую птицу

Исследователи полагают, что существо могло иметь клюв, превосходящий по длине аналогичный орган у своих земных сородичей. Наличие каких-либо форм жизни на Дионе наука пока что не может аргументировано опровергнуть. Но лишь некоторые ученые поддерживают данную гипотезу. Что касается скептически настроенных специалистов, они склонны полагать, что исследователи за огромное существо приняли особенности поверхности этого космического объекта.Весомая часть свидетельств наличия форм жизни зафиксировано на более близких к Земле объектах, а именно на Марсе и Луне. Собранные фото- и видеоматериалы луноходами и марсоходами, зачастую становятся доступны широкой публике. И, конечно, большинство подобных материалов привлекает виртуальных исследователей, которые склонны видеть инопланетян в любом снимке с другого космического объекта.