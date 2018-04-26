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Renault привезёт в Россию обновленную спецверсию внедорожника Renault Duster Dakar

На автомобильный рынок РФ компания Renault выводит обновлённый внедорожник Duster в особой модификации Dakar Edition. Данная модель внедорожника будет выпущена лимитированной серией.

Renault привезёт в Россию обновленную спецверсию внедорожника Renault Duster Dakar


Обновлённый внедорожник Renault Duster Dakar Edition разработчики наделили колёсными дисками чёрного цвета, аналогичной расцветки стойками на дверях и эксклюзивной окраской кузова «Оранжевая Аризона». Автомобиль получил защитные пластиковые обвесы, расширители колёсных арок, металлические накладки на порогах и заднем бампере, а также логотипы «Dakar» на молдингах.

В моторную линейку Duster Dakar Edition входит турбодизельный мотор объёмом 1,6 литра, выдающий 109 лошадиных сил, и два бензиновых "атмосферника" ёмкостью 1,6 и 2,0 литра производительностью 114 и 143 "лошадей". Внедорожник комплектуется только полноприводной системой.

В оснащение автомобиля входит круиз-контроль, подогрев передних сидений и лобового стекла, кондиционер и другие функции. У российских дилеров товарные версии автомобиля Renault Duster Dakar Edition появятся в мае, стоимость внедорожника стартует от 1 005 990 рублей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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