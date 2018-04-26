Ученые: Долгое пребывание в космосе чревато психическим расстройством

Как известно, радиоактивное облучение в космическом пространстве способно вызывать онкологические заболевания,скелетно-мышечные, а также сердечно-сосудистые. Согласно данным научного исследования, проведенном в URMC, причиной когнитивных проблем, а также ускорением изменений в мозге человека, которые связаны с болезнью Альцгеймера может быть воздействие космического излучение, равное дозе трехлетней миссии на Марс. Исследователи убеждены, что человеку не стоит выходить в открытый космос пока н создадут космический корабль, который сможет достигнуть других планет за считанные недели, а не за несколько месяцев.Ученые полагают, что трехлетняя миссия на Марс скорее всего нанесет значительный вред здоровью астронавтов. К тому же, неврологические нарушения появятся ранее, чем другие последствия.