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Hyundai представила в Пекине новый молодёжный седан Lafesta

Компания Hyundai представила в Пекине новый молодёжный седан Lafesta. Автомобиль Hyundai Lafesta появится в продаже в четвёртом квартале 2018 года.

Hyundai представила в Пекине новый молодёжный седан Lafesta


Седан Hyundai Lafesta получил внешний дизайн в духе концепта Hyundai Le Fil Rouge, представленного в этом году в Женеве. Новый автомобиль построен на одной платформе с Hyundai Elantra актуальной генерации. Длина купеобразного седана составляет 4 660 мм, а расстояние между осями - 2 700 мм.

В подкапотном пространстве Hyundai Lafesta установлены турбированные агрегаты GDI ёмкостью 1,4 и 1,6 литра производительностью 130 и 204 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается «робот» на 7 диапазонов с двумя сцеплениями.

В оснащение седана входит продвинутый информационно-развлекательный комплекс, интеллектуальная система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком и другие опции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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