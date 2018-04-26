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Свет может снимать внезапные приступы нейропатической боли

Учеными найден способ облегчения или снятия симптомов нейроатической боли. По имеющейся у экспертов информации, успешные результаты получены методом воздействия светом на клетки, которые вызывают боль.

Целью группы зарубежных ученых было создание уникальной методики борьбы с появлением сильных болевых ощущений, которые возникают без всякой на то причины. Появляются у человека, так называемые нейропатические боли, при определенных нарушениях условий нормального функционирования нейронов в органических клетках. Особо сильные эффекты подобного рода, наблюдаются после воздействия сильного холода, повреждений, прикосновений и некоторых других ощутимых раздражителей.

Свет может снимать внезапные приступы нейропатической боли


Как утверждают специалисты, люди страдающие приступами постоянных или периодичных болей, должны испробовать технологию, основное направление которой - воздействие на активные клетки-провокаторы. В данном случае подходит созданный учеными из США уникальный микроскоп, показывающий процессы работы клеток внутри организма человека. Анализируются данные по записям видео, сделанным с помощью технологии 3D. Подробная информация опубликована на страницах издания National Geographic.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:15
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