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Терапия музыкой помогает снять состояние тревоги у пациентов после операции

Ученые выяснили, что музыкотерапия положительно влияет на состояние пациентов после операции — прослушивание треков помогает снять у больных состояние тревожности и стресса.

Терапия музыкой помогает снять состояние тревоги у пациентов после операции


В ходе эксперимента ученых выяснилось, то прослушивание пациентами музыкальных треков после операции помогает им восстановить психологическое состояние после перенесенного хирургического вмешательства в свой организм. В частности, при помощи музыкотерапии удается уменьшить болевые ощущения и тревожность у прооперированных пациентов.

Также выяснилось, что при прослушивании музыки в преддверии операции у больных сокращается степень тревожности.

Такие результаты были получены в ходе проведенных голландскими учеными опытов. При этом в исследовании также учитывались данные из более восьмидесяти научных публикаций.
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Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 13:00
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