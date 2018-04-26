Терапия музыкой помогает снять состояние тревоги у пациентов после операции

В ходе эксперимента ученых выяснилось, то прослушивание пациентами музыкальных треков после операции помогает им восстановить психологическое состояние после перенесенного хирургического вмешательства в свой организм. В частности, при помощи музыкотерапии удается уменьшить болевые ощущения и тревожность у прооперированных пациентов.Также выяснилось, что при прослушивании музыки в преддверии операции у больных сокращается степень тревожности.Такие результаты были получены в ходе проведенных голландскими учеными опытов. При этом в исследовании также учитывались данные из более восьмидесяти научных публикаций.