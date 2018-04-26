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Вадим Казаченко готовится бракоразводному процессу

Музыкант Вадим Казаченко собрал все свои силы, чтобы подготовиться к бракоразводному процессу.
Вадим Казаченко готовится бракоразводному процессу


Знаменитый в лихие 90-е исполнитель Вадим Казаченко решил развестись со своей супругой Ольгой, брак с которой заключил в 2014 году. За время союза у пары родился сын, но отношения супругов не заладились. Нынче Вадим и Ольга встречаются исключительно в залах суда, чтобы разобраться в обоюдных исках друг к другу.

Полтора года длятся юридические споры между Казаченко и его официальной женой. Вадим старается всеми доказать, что брак с Ольгой был всего лишь фикцией, и даже факт рождения общего сына Филиппа ему не помеха. Причем музыкант за время судебных разбирательств успел связать свою жизнь с Ириной Аманти, своим директором.

Свой брак с Ириной Казаченко считает законным, несмотря на то, что всего несколько дней назад он решился подать на развод с Ольгой официально. Очередное заседание относительно споров пары готовится на начало мая.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:30
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