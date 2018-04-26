Вадим Казаченко готовится бракоразводному процессу

Знаменитый в лихие 90-е исполнитель Вадим Казаченко решил развестись со своей супругой Ольгой, брак с которой заключил в 2014 году. За время союза у пары родился сын, но отношения супругов не заладились. Нынче Вадим и Ольга встречаются исключительно в залах суда, чтобы разобраться в обоюдных исках друг к другу.Полтора года длятся юридические споры между Казаченко и его официальной женой. Вадим старается всеми доказать, что брак с Ольгой был всего лишь фикцией, и даже факт рождения общего сына Филиппа ему не помеха. Причем музыкант за время судебных разбирательств успел связать свою жизнь с Ириной Аманти, своим директором.Свой брак с Ириной Казаченко считает законным, несмотря на то, что всего несколько дней назад он решился подать на развод с Ольгой официально. Очередное заседание относительно споров пары готовится на начало мая.