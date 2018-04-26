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У Владислава Галкина через 8 лет после смерти объявился родной отец

Спустя 8 лет после смерти знаменитого актера Владислава Галкина у него объявился родной отец.

У Владислава Галкина через 8 лет после смерти объявился родной отец


В студию программы « Прямой эфир» заявился мужчина из Омска, которого зовут Георгий Черкасов. Он утверждает, что в свое время у него и Елены Демидовой, матери актера Владислава Галкина, был страстный роман. Мужчина заявил, что знаменитый артист — его родной сын.

Российский известный актер Владислав Галкин скончался в возрасте 38 лет в 2010 году от острой сердечной недостаточности — такую официальную версию назвали доктора. Родственники знаменитости сомневаются в причине смерти, подозревая, что Владислава могли убить.

Галкин о своем родном отце ничего не знал всю свою жизнь, считая родителем режиссера Бориса Галкина, воспитавшего его в своей семье.

Родной отец актера объявился спустя 8 лет после его смерти — историю своего романа с матерью Владислава Галкина Георгий Черкасов поведал в программе «Прямой эфир». Свое отсутствие в жизни сына мужчина объяснил тем, что ничего не знал о его существовании.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:15
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