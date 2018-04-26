Пелагея рассказала как воспитывает свою маленькую дочь

В прошлом году российская певица Пелагея стала мамой — у нее и ее супруга Ивана Телегина родилась дочь, которую пара назвала Таисией. Наследницу тщательно скрывают от публики, но с удовольствием делятся моментами воспитания девочки и ее первыми успехами.Личная жизнь певицы Пелагеи и ее семьи находится «под семью замками». Подрастающую маленькую дочь заботливые родители скрывают от общественности и даже не делятся ее фотографиями. Сейчас девочке полтора года и ее не спешат выводить в свет, но методы воспитания Таисии — не секрет.Недавно Пелагея в интервью с журналистами раскрыла секреты воспитания дочки — певица прививает Таисии необходимые качества и приучает ее любить себя.Пелагея заявила, что ей важно научить девочку принимать себя такой, какая она есть: «Грустно смотреть на отфотошопленные фотографии». Певица не желает, чтобы ее дочь стремилась к идеалу, даже если отражение дочки будет не так безупречно, как ей хотелось бы.