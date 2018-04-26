АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Пелагея рассказала как воспитывает свою маленькую дочь

Певица Пелагея скрывает от общественности свою маленькую дочь, но рассказывает с удовольствием о принципах ее воспитания.
Пелагея рассказала как воспитывает свою маленькую дочь


В прошлом году российская певица Пелагея стала мамой — у нее и ее супруга Ивана Телегина родилась дочь, которую пара назвала Таисией. Наследницу тщательно скрывают от публики, но с удовольствием делятся моментами воспитания девочки и ее первыми успехами.

Личная жизнь певицы Пелагеи и ее семьи находится «под семью замками». Подрастающую маленькую дочь заботливые родители скрывают от общественности и даже не делятся ее фотографиями. Сейчас девочке полтора года и ее не спешат выводить в свет, но методы воспитания Таисии — не секрет.

Недавно Пелагея в интервью с журналистами раскрыла секреты воспитания дочки — певица прививает Таисии необходимые качества и приучает ее любить себя.

Пелагея заявила, что ей важно научить девочку принимать себя такой, какая она есть: «Грустно смотреть на отфотошопленные фотографии». Певица не желает, чтобы ее дочь стремилась к идеалу, даже если отражение дочки будет не так безупречно, как ей хотелось бы.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Горький шоколад улучшает активность мозга и
Сергей Сафронов тайно женился на беременной
2-летняя дочь Ксении Бородиной уже начала
Цымбалюк-Романовская заявила о пропаже
Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за
Настю Каменских уличили в фотошопе
Вадим Казаченко готовится бракоразводному процессу
У Владислава Галкина через 8 лет после смерти
Учёные: Сильная магнитная буря обрушится на Землю
В московском регионе площадь покупаемых квартир
Алена Водонаева анонсировала свою книгу, в
Пользователи Сети высмеяли залысины Ксении Собчак
Пелагея рассказала как воспитывает свою маленькую
Александр Ткачев предложил объединить
Дерматологи перед наступлением лета дали советы
Светящийся “внеземной червь” и НЛО были сняты на
Галина Польских в свои 79 лет так помолодела, что
Новый бойфренд Лизы Полыгаловой оказался
Ученые обнаружили новый тип ДНК в форме узла
LG G7 ThinQ прошел тесты на Geekbench
В КНР крестьяне вместо целебных кореньев выкопали
СМИ: Анастасию Костенко экстренно
В зубе Будды Шакьямуни ученые нашли вещество
Дочь Максима Виторгана поразительно похожа на
МТС и «КамАЗ» приступят к развитию беспилотного
Ученые создали материал для быстрой печати
Ольга Бузова этой ночью записывала новый хит о
Банк Morgan Stanley ожидает падения рубля до 66
Елена Летучая выразила недовольство новой ведущей
«Газпроме» готов построить третий «Северный поток»
Просмотреть все новости