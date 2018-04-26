Антон Гусев к 30 годам хочет уехать жить за границу

«У меня с детства закрадывается мысль, после 30 лет уехать жить за границу. Россию люблю, но жизнь за границей и люди, это совсем другое, несоизмеримое с нашей страной», - написал он в своем микроблоге.

А на днях молодой человек вообще признался, что хотел бы после 30 лет навсегда уехать из России.Также Антон поинтересовался, что на этот счет думают фанаты, но далеко не все согласились с его мыслями. По словам многих, за границей тоже не все так радужно, как может казаться на первый взгляд, поэтому нет ничего лучше, чем родная страна. Ранее , Антон Гусев удивился, что в Турции живут нормальные люди.