Антон Гусев к 30 годам хочет уехать жить за границу
Многие уже знают, что сейчас экс-участники телепроекта «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец отдыхают в Турции. Причем это совсем не удивляет их подписчиков, поскольку раз в 2-3 месяца супруги выбираются куда-то за границу.
А на днях молодой человек вообще признался, что хотел бы после 30 лет навсегда уехать из России.
«У меня с детства закрадывается мысль, после 30 лет уехать жить за границу. Россию люблю, но жизнь за границей и люди, это совсем другое, несоизмеримое с нашей страной», - написал он в своем микроблоге.
Также Антон поинтересовался, что на этот счет думают фанаты, но далеко не все согласились с его мыслями. По словам многих, за границей тоже не все так радужно, как может казаться на первый взгляд, поэтому нет ничего лучше, чем родная страна.
Ранее, Антон Гусев удивился, что в Турции живут нормальные люди.