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Галина Польских в свои 79 лет так помолодела, что ее не узнать

В Сети появилась фотография Галины Польских, которая помолодела настолько, что ее не узнали поклонники.

Галина Польских в свои 79 лет так помолодела, что ее не узнать


Известная российская актриса Галина Польских выглядит настолько хорошо, что ее сложно узнать. Даже поклонники не сразу разглядели в появившемся фото в Сети любимую артистку.

Галину любят и уважают многие фолловеры за роли в незабываемых картинах «Ожидания», «По семейным обстоятельствам», «Я шагаю по Москве» и многих других.

Недавно совместный снимок со знаменитой актрисой появился в аккаунте Instagram Александры Урсуляк. Она призналась в подписи к фото в теплых чувствах к Польских: «Я обожаю Галину!»

Подписчики отреагировали на пост с фото любимой актрисы довольно бурно, учитывая то, что Польских можно редко увидеть в Сети.

Несмотря на то, что многие заподозрили Галину в частых посещениях пластического хирурга, отзывы о ее внешности оставляют самые лестные: «Обожаю ее творчество!», «Эталон женственности и красоты!», «Вы шикарна» — пишут пользователи Сети в комментариях под снимком.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:45
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