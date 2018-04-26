Галина Польских в свои 79 лет так помолодела, что ее не узнать
В Сети появилась фотография Галины Польских, которая помолодела настолько, что ее не узнали поклонники.
Известная российская актриса Галина Польских выглядит настолько хорошо, что ее сложно узнать. Даже поклонники не сразу разглядели в появившемся фото в Сети любимую артистку.
Галину любят и уважают многие фолловеры за роли в незабываемых картинах «Ожидания», «По семейным обстоятельствам», «Я шагаю по Москве» и многих других.
Недавно совместный снимок со знаменитой актрисой появился в аккаунте Instagram Александры Урсуляк. Она призналась в подписи к фото в теплых чувствах к Польских: «Я обожаю Галину!»
Подписчики отреагировали на пост с фото любимой актрисы довольно бурно, учитывая то, что Польских можно редко увидеть в Сети.
Несмотря на то, что многие заподозрили Галину в частых посещениях пластического хирурга, отзывы о ее внешности оставляют самые лестные: «Обожаю ее творчество!», «Эталон женственности и красоты!», «Вы шикарна» — пишут пользователи Сети в комментариях под снимком.
Известная российская актриса Галина Польских выглядит настолько хорошо, что ее сложно узнать. Даже поклонники не сразу разглядели в появившемся фото в Сети любимую артистку.
Галину любят и уважают многие фолловеры за роли в незабываемых картинах «Ожидания», «По семейным обстоятельствам», «Я шагаю по Москве» и многих других.
Недавно совместный снимок со знаменитой актрисой появился в аккаунте Instagram Александры Урсуляк. Она призналась в подписи к фото в теплых чувствах к Польских: «Я обожаю Галину!»
Подписчики отреагировали на пост с фото любимой актрисы довольно бурно, учитывая то, что Польских можно редко увидеть в Сети.
Несмотря на то, что многие заподозрили Галину в частых посещениях пластического хирурга, отзывы о ее внешности оставляют самые лестные: «Обожаю ее творчество!», «Эталон женственности и красоты!», «Вы шикарна» — пишут пользователи Сети в комментариях под снимком.