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Во Владикавказе афишам с изображением Ольги Бузовой массово «вырезают глаза»

Последние несколько дней поклонники Ольги Бузовой активно обсуждают ситуацию, которая происходит с афишами певицы во Владикавказе. Все дело в том, что практически на всех вывесках, теледиве «вырезали глаза».

Подтверждением этого являются многочисленные фотографии, появляющиеся в соцсети Instagram, на которых запечатлены вывески знаменитости.

Во Владикавказе афишам с изображением Ольги Бузовой массово «вырезают глаза»

Разгневанные таким поступком недоброжелателей фанаты заявили, что те, кто не любят Олю могут просто игнорировать ее выступления и не ходить на концерты, но портить афиши не строит, поскольку это настоящий акт вандализма.

Однако есть и те, кто считает, что Бузова сама виновата, что к ней так относятся. Ей ясно дали понять, что во Владикавказе ее видеть не хотят, но она не послушала, а потому получила по заслугам.

Во Владикавказе афишам с изображением Ольги Бузовой массово «вырезают глаза»

Стоит отметить, что несмотря на то, что в Сети развернулись настоящие дебаты из-за вывесок певицы, тех, кто поддерживает «вандалов» было больше, чем защитников. По их мнению, Оля и так заполонила собой все медиапространство, поэтому хорошо, что в России будет такое место, где от нее можно будет отдохнуть.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30
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