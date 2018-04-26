Во Владикавказе афишам с изображением Ольги Бузовой массово «вырезают глаза»

Подтверждением этого являются многочисленные фотографии, появляющиеся в соцсети Instagram, на которых запечатлены вывески знаменитости.Разгневанные таким поступком недоброжелателей фанаты заявили, что те, кто не любят Олю могут просто игнорировать ее выступления и не ходить на концерты, но портить афиши не строит, поскольку это настоящий акт вандализма.Однако есть и те, кто считает, что Бузова сама виновата, что к ней так относятся. Ей ясно дали понять, что во Владикавказе ее видеть не хотят, но она не послушала, а потому получила по заслугам.Стоит отметить, что несмотря на то, что в Сети развернулись настоящие дебаты из-за вывесок певицы, тех, кто поддерживает «вандалов» было больше, чем защитников. По их мнению, Оля и так заполонила собой все медиапространство, поэтому хорошо, что в России будет такое место, где от нее можно будет отдохнуть.