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Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со своей 72-летней супругой

Скандально известный экс-участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев, который несколько дней назад женился на 72-летней актрисе по имени Екатерина, поведал подписчикам о всех прелестях медового месяца с возлюбленной.

Напомним, что пару недель назад, Гоген заявил о том, что совсем скоро женится. Многие фанаты парня были шокированы этой новостью и не желая принимать ее как данность, решили, что он просто пошутил, дабы о нем заговорили в прессе.

Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со своей 72-летней супругой

Однако оказалось, что Солнцев не шутил, он действительно сыграл свадьбу с 72-летней женщиной, а после отправился вместе с ней заграницу, наслаждаться медовым месяцем.

Причем с тех пор, как прошла церемония бракосочетания, в микроблоге у парня появилось множество совместных с Екатериной фотографий, в подписи к которым он ласково называет ее «Катенькой».

Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со своей 72-летней супругой

А под одной из своих последних публикаций экс-звезда реалити-шоу написал, что счастлив отдыхать с супругой, ровно, как и она с ним.

«Правильно говорит Катюша: "Со мной отдых куда приятнее чем без меня!"», - отмечает он.

Также Гоген подчеркнул, что ему настолько хорошо в отпуске, что совсем не хочется возвращаться в Москву, так как за время его отдыха скопилось много работы, к которой приступать ему не хочется.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:53
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