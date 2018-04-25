Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со своей 72-летней супругой

«Правильно говорит Катюша: "Со мной отдых куда приятнее чем без меня!"», - отмечает он.

Напомним, что пару недель назад, Гоген заявил о том, что совсем скоро женится. Многие фанаты парня были шокированы этой новостью и не желая принимать ее как данность, решили, что он просто пошутил, дабы о нем заговорили в прессе.Однако оказалось, что Солнцев не шутил, он действительно сыграл свадьбу с 72-летней женщиной, а после отправился вместе с ней заграницу, наслаждаться медовым месяцем.Причем с тех пор, как прошла церемония бракосочетания, в микроблоге у парня появилось множество совместных с Екатериной фотографий, в подписи к которым он ласково называет ее «Катенькой».А под одной из своих последних публикаций экс-звезда реалити-шоу написал, что счастлив отдыхать с супругой, ровно, как и она с ним.Также Гоген подчеркнул, что ему настолько хорошо в отпуске, что совсем не хочется возвращаться в Москву, так как за время его отдыха скопилось много работы, к которой приступать ему не хочется.