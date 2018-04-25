По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права голоса в семье

По мнению первых, после того, как у парня родилась дочь, он стал вести себя хуже, чем некогда вела себя его жена – истерит, скандалит и постоянно выражает свое недовольство.Сторонники Димы наоборот, считают, что Татьяна Владимировна, Алена Савкина с Ильей Яббаровым, да и само руководство проекта нарочно наседают на парня, чтобы вывести участника на эмоции и зародить скандал в его отношениях с Олей.Фанаты Дмитренко уверены, что если бы у него был жесткий характер, то он давно бы уже забралРапунцель с дочерью и отправился во Владивосток, где у него есть квартира и родственники, которые его всегда поддержат.Однако сейчас, молодого человека практически лишили права голоса в семье, а потому он занял позицию «жертвы» и отбивается от нападок тещи и ведущих, чтобы окончательно не потерять себя.