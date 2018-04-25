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По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права голоса в семье

Вот уже который день в периметре телепроекта «Дом-2» обсуждают конфликт, возникший между мамой Ольги Рапунцель и Дмитрием Дмитренко. Причем мнение зрителей в этой ситуации разделилось: одни поддерживают родственников молодой мамы, другие – ее мужа.

По мнению первых, после того, как у парня родилась дочь, он стал вести себя хуже, чем некогда вела себя его жена – истерит, скандалит и постоянно выражает свое недовольство.

По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права голоса в семье

Сторонники Димы наоборот, считают, что Татьяна Владимировна, Алена Савкина с Ильей Яббаровым, да и само руководство проекта нарочно наседают на парня, чтобы вывести участника на эмоции и зародить скандал в его отношениях с Олей.

Фанаты Дмитренко уверены, что если бы у него был жесткий характер, то он давно бы уже забралРапунцель с дочерью и отправился во Владивосток, где у него есть квартира и родственники, которые его всегда поддержат.

Однако сейчас, молодого человека практически лишили права голоса в семье, а потому он занял позицию «жертвы» и отбивается от нападок тещи и ведущих, чтобы окончательно не потерять себя.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:36
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