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Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно

Ни для кого не секрет, что организаторы телепроекта «Дом-2» периодически пытаются связаться с мамой Дмитрия Дмитренко, дабы уговорить ее приехать в периметр и помочь сыну со строительством отношений, однако та дольше чем на несколько дней на Поляне не задерживалась.

Тем не менее, женщине все же не безразлична жизнь ее сына, а потому иногда она выходит на связь, комментируя некоторые события, происходящие вокруг Димы.

Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно

Так, на днях Людмила Григорьевна рассказала о том, что сын никогда не состоял в отношениях с экс-участницей телестройки Марией Кохно.

Напомним, что до возвращения на реалити-шоу и примирения с Ольгой Рапунцель все свободное время Дмитренко проводил в компании Маши, а потому им постоянно приписывали роман, однако, как утверждают оба, между ними ничего не было.

По словам женщины, Кохно очень симпатичная и разностороння личность, а потому она была бы очень рада, если бы сын связал свою судьбу именно с этой девушкой, а не Ольгой Рапунцель, которая возомнила из себя «звезду».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:13
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