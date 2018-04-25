Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно

Тем не менее, женщине все же не безразлична жизнь ее сына, а потому иногда она выходит на связь, комментируя некоторые события, происходящие вокруг Димы.Так, на днях Людмила Григорьевна рассказала о том, что сын никогда не состоял в отношениях с экс-участницей телестройки Марией Кохно.Напомним, что до возвращения на реалити-шоу и примирения с Ольгой Рапунцель все свободное время Дмитренко проводил в компании Маши, а потому им постоянно приписывали роман, однако, как утверждают оба, между ними ничего не было.По словам женщины, Кохно очень симпатичная и разностороння личность, а потому она была бы очень рада, если бы сын связал свою судьбу именно с этой девушкой, а не Ольгой Рапунцель, которая возомнила из себя «звезду».