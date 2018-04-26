Банк Morgan Stanley ожидает падения рубля до 66 руб./$ и ниже

Национальная валюта подвержена риску продаж со стороны иностранных инвесторов после усиления западных санкций. Этот прогноз озвучил банк Morgan Stanley во главе с Джеймсом Лордом. По выражению американского финансиста, рубль является самым слабым звеном в классе активов стран с развивающейся экономикой.По его мнению, причинами существенного ослабления рубля является сезонно слабые данные профицита текущего счета, политика Центрального банка, покупка валюты Минфинансов. Однако, Банк России считает Эльвира Набиуллина не будет вмешиваться в ситуацию. Она считает, что таким образом предотвращается отток капитала из страны. Потому главной причиной такой ситуации является последовательное введение санкций рубль может рухнуть и значительно ниже/ 66 рублей/$