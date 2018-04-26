Банк Morgan Stanley ожидает падения рубля до 66 руб./$ и ниже
Иностранные инвесторы практически прекратили вкладывать активы в российские ценные бумаги, сократились вложения в экономику России. Теперь эту тенденцию может усилить заявление Джеймса Лорда из банка Morgan Stanley.
Национальная валюта подвержена риску продаж со стороны иностранных инвесторов после усиления западных санкций. Этот прогноз озвучил банк Morgan Stanley во главе с Джеймсом Лордом. По выражению американского финансиста, рубль является самым слабым звеном в классе активов стран с развивающейся экономикой.
По его мнению, причинами существенного ослабления рубля является сезонно слабые данные профицита текущего счета, политика Центрального банка, покупка валюты Минфинансов. Однако, Банк России считает Эльвира Набиуллина не будет вмешиваться в ситуацию. Она считает, что таким образом предотвращается отток капитала из страны. Потому главной причиной такой ситуации является последовательное введение санкций рубль может рухнуть и значительно ниже/ 66 рублей/$
Национальная валюта подвержена риску продаж со стороны иностранных инвесторов после усиления западных санкций. Этот прогноз озвучил банк Morgan Stanley во главе с Джеймсом Лордом. По выражению американского финансиста, рубль является самым слабым звеном в классе активов стран с развивающейся экономикой.
По его мнению, причинами существенного ослабления рубля является сезонно слабые данные профицита текущего счета, политика Центрального банка, покупка валюты Минфинансов. Однако, Банк России считает Эльвира Набиуллина не будет вмешиваться в ситуацию. Она считает, что таким образом предотвращается отток капитала из страны. Потому главной причиной такой ситуации является последовательное введение санкций рубль может рухнуть и значительно ниже/ 66 рублей/$
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:45