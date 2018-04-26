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В КНР крестьяне вместо целебных кореньев выкопали из земли древний клад

Жители китайской деревни вместо целебных кореньев выкопали из земли древний клад. Он был спрятан в глиняном кувшине и весил 400- килограмм.

Ученые заинтересовались находкой, сделанной в провинции Хэбэй. Они выяснили, что сосуд был сделан в 14 веке, когда династия Юань переживала конец своей эпохи правления. Также монеты имели свои разновидности, но большая часть клада относится к 10 веку.

В КНР крестьяне вместо целебных кореньев выкопали из земли древний клад


Также были найдены денежные единицы династии Хань, но все они сохранились в отличном состоянии. Эксперты уверены, что находка поможет им выяснить финансовые темы и оборот средств, происходящий в древние времена.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:15
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