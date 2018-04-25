Владимир Пресняков - старший госпитализирован в клинику с инфарктом

Она переживает за здоровье избранника, но пока находится в Израиле. Наследник Владимир пока не комментирует ситуацию, связанную с недугом родственника, находящегося сейчас в столичном кардиоцентре. Музыкант стал известным после выступлений с группой “Самоцветы”, а также является композитором, песни которого исполняли самые известным звезды.Также Владимир Пресняков–старший имеет дружную семью и радуется своему внуку Никите, тоже выбравшему для себя карьеру музыканта. Врачи стабилизировали состояние исполнителя, но пока СМИ не знают всех подробностей.