МТС и «КамАЗ» приступят к развитию беспилотного транспорта

Партнеры соответствующее соглашение подписали в Казани в рамках открытия совместного Центра исследований, разработок МТС, а также Ericsson в технопарке "Иннополис". Данное соглашение предусматривает сотрудничество в ряде направлений. "КамАЗ" задействует в навигационно-информационных системах собственных авто телематические решения МТС. Мобильные сети оператора, включая 5G-сети, обеспечат работу беспилотных авто "КамАЗ". Они также будут использоваться в ходе создания пилотных зон при сотрудничестве с Научно-техническим действующим центром "КамАЗ".Компании вместе разработают и внедрят решения промышленного Интернета вещей непосредственно для нужд "КамАЗа", решения для автоматизации на "КамАЗе" производственных процессов. В соглашении участвует также компания Ericsson.