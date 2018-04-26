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МТС и «КамАЗ» приступят к развитию беспилотного транспорта

Компания МТС, а также производитель грузовых авто "КамАЗ" приступили к сотрудничеству в сфере развития беспилотного транспорта, промышленного Интернета вещей.

МТС и «КамАЗ» приступят к развитию беспилотного транспорта


Партнеры соответствующее соглашение подписали в Казани в рамках открытия совместного Центра исследований, разработок МТС, а также Ericsson в технопарке "Иннополис". Данное соглашение предусматривает сотрудничество в ряде направлений. "КамАЗ" задействует в навигационно-информационных системах собственных авто телематические решения МТС. Мобильные сети оператора, включая 5G-сети, обеспечат работу беспилотных авто "КамАЗ". Они также будут использоваться в ходе создания пилотных зон при сотрудничестве с Научно-техническим действующим центром "КамАЗ".

Компании вместе разработают и внедрят решения промышленного Интернета вещей непосредственно для нужд "КамАЗа", решения для автоматизации на "КамАЗе" производственных процессов. В соглашении участвует также компания Ericsson.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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