АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Саша Черно сильно похудела за время пребывания на «Доме-2»

Эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно довольно часто подвергается критике от поклонников скандальной телестройки.

Саша Черно сильно похудела за время пребывания на «Доме-2»

Недавно девушка заявила, что действительно сильно похудела со времени своего первого появления на Поляне проекта, вот только зрители не особо видят явные перемены в её внешности, и по-прежнему продолжают высмеивать слабохарактерность и полноту Саши.

Чтобы доказать подписчикам свою правоту, Черно опубликовала у себя на странице новый снимок, который был сделан до прихода на «Дом-2». Девушка продемонстрировала фолловерам, что ранее весила целых 143 килограмма, однако сейчас её вес довольно сильно уменьшился и успехи в похудении присутствуют на самом деле.

Саша Черно сильно похудела за время пребывания на «Доме-2»

Стоит отметить, что фанаты телепроекта признали, что Александра действительно стала гораздо стройней и ей стоит продолжать двигаться в том же направлении. Саша проделала огромный путь, чтобы привести свое тело в порядок, но если остановиться на достигнутых результатах, то успех будет не таким явным.

Также поклонники написали, что до идеального тела ей стоит избавиться еще от пары десятков килограмм.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:53
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В аэропорту Рио-де-Жанейро нашли 100 килограмм
Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно
Роспотребнадзор сообщил про улучшение качества
Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в
Мэрайя Кэри поразила поклонников своей худобой
Филипп Киркоров перед днем рождения сравнил себя
По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает
Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном
Эффект Матрешки: исследователи описывают
Кристина Асмус в трейлере нового шоу вырвала себе
Аркадий Дворкович: Деньги на ЧМ-2018 — это не
Минздрав назвал курилки в аэропортах
Госдума планирует ввести в России новый налог для
G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» в
Саша Черно сильно похудела за время пребывания на
Учёные опубликовали список
Елена Проклова судится с бывшим мужем за коттедж
Ольга Рапунцель боится оставлять дочь с няней
Маргарин, фастфуд, колбасные изделия и
Российские учёные: 27 апреля к Земле приблизится
Армен Джигарханян засекретил жилье от бывшей
Шарлиз Терон призналась, что не хочет быть
Занятия йогой помогут школьникам улучшить
Германия выделит 1 млрд евро на гуманитарную
Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие
Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали
Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей
«Газпром» назвал срок окончания строительства
Синоптики предупредили московских жителей об
Евгений Петросян предстал в модном образе
Просмотреть все новости