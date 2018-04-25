Саша Черно сильно похудела за время пребывания на «Доме-2»
Эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно довольно часто подвергается критике от поклонников скандальной телестройки.
Недавно девушка заявила, что действительно сильно похудела со времени своего первого появления на Поляне проекта, вот только зрители не особо видят явные перемены в её внешности, и по-прежнему продолжают высмеивать слабохарактерность и полноту Саши.
Чтобы доказать подписчикам свою правоту, Черно опубликовала у себя на странице новый снимок, который был сделан до прихода на «Дом-2». Девушка продемонстрировала фолловерам, что ранее весила целых 143 килограмма, однако сейчас её вес довольно сильно уменьшился и успехи в похудении присутствуют на самом деле.
Стоит отметить, что фанаты телепроекта признали, что Александра действительно стала гораздо стройней и ей стоит продолжать двигаться в том же направлении. Саша проделала огромный путь, чтобы привести свое тело в порядок, но если остановиться на достигнутых результатах, то успех будет не таким явным.
Также поклонники написали, что до идеального тела ей стоит избавиться еще от пары десятков килограмм.
Недавно девушка заявила, что действительно сильно похудела со времени своего первого появления на Поляне проекта, вот только зрители не особо видят явные перемены в её внешности, и по-прежнему продолжают высмеивать слабохарактерность и полноту Саши.
Чтобы доказать подписчикам свою правоту, Черно опубликовала у себя на странице новый снимок, который был сделан до прихода на «Дом-2». Девушка продемонстрировала фолловерам, что ранее весила целых 143 килограмма, однако сейчас её вес довольно сильно уменьшился и успехи в похудении присутствуют на самом деле.
Стоит отметить, что фанаты телепроекта признали, что Александра действительно стала гораздо стройней и ей стоит продолжать двигаться в том же направлении. Саша проделала огромный путь, чтобы привести свое тело в порядок, но если остановиться на достигнутых результатах, то успех будет не таким явным.
Также поклонники написали, что до идеального тела ей стоит избавиться еще от пары десятков килограмм.