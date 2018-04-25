Саша Черно сильно похудела за время пребывания на «Доме-2»

Недавно девушка заявила, что действительно сильно похудела со времени своего первого появления на Поляне проекта, вот только зрители не особо видят явные перемены в её внешности, и по-прежнему продолжают высмеивать слабохарактерность и полноту Саши.Чтобы доказать подписчикам свою правоту, Черно опубликовала у себя на странице новый снимок, который был сделан до прихода на «Дом-2». Девушка продемонстрировала фолловерам, что ранее весила целых 143 килограмма, однако сейчас её вес довольно сильно уменьшился и успехи в похудении присутствуют на самом деле.Стоит отметить, что фанаты телепроекта признали, что Александра действительно стала гораздо стройней и ей стоит продолжать двигаться в том же направлении. Саша проделала огромный путь, чтобы привести свое тело в порядок, но если остановиться на достигнутых результатах, то успех будет не таким явным.Также поклонники написали, что до идеального тела ей стоит избавиться еще от пары десятков килограмм.