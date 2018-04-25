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Ольга Рапунцель боится оставлять дочь с няней

Бывшая участница знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель накануне опубликовала в своем Инстаграме фотографию первого семейного ужина в ресторане. В описании к публикации девушка также рассказала об особенностях ухода за новорожденной дочкой и негативном отношении к няням.

Ольга Рапунцель боится оставлять дочь с няней

«Семья. Сегодня мы впервые выбрались все вместе в ресторан. Наша доченька чувствовала себя отлично. Я не представляют, как можно оставить малышку с чужой тетей. Не в обиду кому-то, но это дело каждого», - написала Рапунцель под семейной фотографией.

Также знаменитость «Дома-2» поделилась, что все свое свободное время проводит с дочерью дома, параллельно уделяя внимание стирке и готовке еды. Супруг Дима Дмитренко во всем поддерживает жену и при возможности всячески ей помогает.

К слову, в многочисленных комментариях к публикации поклонники назвали Рапунцель замечательной мамой, желающей своему ребенку только самого лучшего. Но, тем не менее, нашлись и те, кто не разделил критику Ольги в адрес родителей, оставляющих своих детей с нянями.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:40
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