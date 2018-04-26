«Газпроме» готов построить третий «Северный поток»

Он, в частности, сказал, что концерн располагает подтвержденными запасами газа, посему, если «Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то не исключено, что потребуются еще новые газотранспортные проекты».Первый магистральный газопровод «Северный поток», мощностью трубы в 55 млрд кубометров, проложенный по дну Балтийского моря, был сдан в эксплуатацию в 2011 году. Сейчас строится вторая очередь с такой же мощностью. Запуск «Северного потока-2» планируется в конце 2019 года.Одновременно «Газпром» работает и в направлении южной Европы: разрабатывает проект «Турецкий поток» с предполагаемой прокладкой двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров по дну Черного моря. Однако, все проекты пока не позволяют в ближайшем будущем совсем отказаться от украинского транзита. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что концерн никогда не отказывался от украинской трубы в Европу, однако «российская ресурсная база смещается на север, и в центральном (украинском) газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах».