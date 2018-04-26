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Священник после просмотра фильма “Американский психопат” убил свою супругу

Западные СМИ сообщили о происшествии в Северной Каролине. Священник после просмотра фильма “Американский психопат” убил свою супругу, после чего сам позвонил в полицию.

Злоумышленник был поклонником хоррора, а также любил делать фото в образе убийцы и даже обсуждал с друзьями ощущения после совершенного преступления. Когда прибыли сотрудники органов он сообщил, что принял большую дозу препаратов от простуды, а дальше ничего не помнит. Когда он проснулся, рядом лежало окровавленное тело 29-летней женщины.

Священник после просмотра фильма “Американский психопат” убил свою супругу


Священник считает себя убийцей жертвы, которой было нанесено 123 удара ножом. Орудие убийства тоже находилось рядом с преступником, у которого на руках осталась кровь избранницы.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:15
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