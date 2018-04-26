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В Самаре сексуально-озабоченный мужчина атаковал посетительницу супермаркета

Пользователи сетей заметили сообщение, опубликованное свидетелями события из Самары. Сексуально-озабоченный мужчина атаковал посетительницу супермаркета и заглянул ей под юбку.

Девушка в это время разглядывала акционные товары на полке, а этот человек после попытки обойти ее со стороны, внезапно стал вести себя такие образом, вызвав возмущение у покупателей. Пользователи выразили разное мнение по такому поводу, так как часть людей не сомневались, что горожанин действительно гоняется за каждой женщиной.

В Самаре сексуально-озабоченный мужчина атаковал посетительницу супермаркета


Некоторые лица упомянули о трансвеститах и трансексуалах, предположив, что озабоченный мужчина просто хотел поверить свои догадки, но потом быстро ушел. Дамы стали возмущаться таким безобразием, отметив, что нужно надевать брюки во время посещения городских магазинов, а самые веселые юзеры написали об охране, которая развлекалась, увидев такое зрелище.
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Общество / Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:15
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