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Twitter изменил политику защиты личных пользовательских данных

Популярная социальная сеть Twitter изменила свою политику защиты персональных пользовательских данных согласно новому закону ЕС касательно конфиденциальности.

Twitter изменил политику защиты личных пользовательских данных


Информацию опубликовали в рамках сайта компании. Нововведения затронут преимущественно защиту личных пользовательских данных, а также средств управления имеющимися персональными данными. Представителями Twitter отмечается, что изменения в данном случае нацелены в отношении контроля пользователей над собственными данными. В свою очередь это касается сбора данных, а также их использования. Изменения вступят в силу двадцать пятого мая 2018 года.

Согласно предположениям, обновления введут вследствие возросшего за прошлый год объёма утечек персональной информации. Имеется информация, что уровень утечки персональных пользовательских данных в прошлом году увеличился в четыре раза. В данном случае «утекло» около 13,3 миллиарда записей.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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