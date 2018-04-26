Twitter изменил политику защиты личных пользовательских данных

Информацию опубликовали в рамках сайта компании. Нововведения затронут преимущественно защиту личных пользовательских данных, а также средств управления имеющимися персональными данными. Представителями Twitter отмечается, что изменения в данном случае нацелены в отношении контроля пользователей над собственными данными. В свою очередь это касается сбора данных, а также их использования. Изменения вступят в силу двадцать пятого мая 2018 года.Согласно предположениям, обновления введут вследствие возросшего за прошлый год объёма утечек персональной информации. Имеется информация, что уровень утечки персональных пользовательских данных в прошлом году увеличился в четыре раза. В данном случае «утекло» около 13,3 миллиарда записей.