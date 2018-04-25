АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Российские учёные: 27 апреля к Земле приблизится гигантский астероид

Российские учёные предупреждают, что 27 апреля мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид 444193. Специалисты полагают, что космическое тело от поверхности планеты будет отделять 9,2 млн километров.

Российские учёные: 27 апреля к Земле приблизится гигантский астероид


Учёные рассказали, что приближающийся к Земле астероид имеет гигантские размеры, его диаметр составляет 1,43 км. Космический объект был открыт в 2005 году, он является потенциально опасным для планеты. Однако специалисты спешат успокоить, вероятность того, что астероид рухнет на Землю очень мала. Скорее всего тело пролетит от планеты на расстоянии 9,2 млн километров.

В следующий раз астероид 444193 приблизится к Земле в 2027 году. На данный момент скорость небесного тела составляет 49,6 тысяч км/ч. Астероид пролетит над поверхностью планеты 27 апреля в 03:50 (МСК).
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно
Роспотребнадзор сообщил про улучшение качества
Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в
Мэрайя Кэри поразила поклонников своей худобой
Филипп Киркоров перед днем рождения сравнил себя
По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает
Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном
Эффект Матрешки: исследователи описывают
Кристина Асмус в трейлере нового шоу вырвала себе
Аркадий Дворкович: Деньги на ЧМ-2018 — это не
Минздрав назвал курилки в аэропортах
Госдума планирует ввести в России новый налог для
G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» в
Саша Черно сильно похудела за время пребывания на
Учёные опубликовали список
Елена Проклова судится с бывшим мужем за коттедж
Ольга Рапунцель боится оставлять дочь с няней
Маргарин, фастфуд, колбасные изделия и
Российские учёные: 27 апреля к Земле приблизится
Армен Джигарханян засекретил жилье от бывшей
Шарлиз Терон призналась, что не хочет быть
Занятия йогой помогут школьникам улучшить
Германия выделит 1 млрд евро на гуманитарную
Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие
Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали
Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей
«Газпром» назвал срок окончания строительства
Синоптики предупредили московских жителей об
Евгений Петросян предстал в модном образе
Ольга Жарикова продемонстрировала, какой была при
Просмотреть все новости