Российские учёные: 27 апреля к Земле приблизится гигантский астероид

Учёные рассказали, что приближающийся к Земле астероид имеет гигантские размеры, его диаметр составляет 1,43 км. Космический объект был открыт в 2005 году, он является потенциально опасным для планеты. Однако специалисты спешат успокоить, вероятность того, что астероид рухнет на Землю очень мала. Скорее всего тело пролетит от планеты на расстоянии 9,2 млн километров.В следующий раз астероид 444193 приблизится к Земле в 2027 году. На данный момент скорость небесного тела составляет 49,6 тысяч км/ч. Астероид пролетит над поверхностью планеты 27 апреля в 03:50 (МСК).