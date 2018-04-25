Филипп Киркоров перед днем рождения сравнил себя с певицей Шер
Певцу скоро исполнится 51 год, но он не собирается отменять гастроли и устраивать пышные мероприятия. Филипп Киркоров перед днем рождения сравнил себя с певицей Шер во время интервью с журналистами.
Он отметил, что их судьбы похожи, а также упомянул о танцевальной композиции “Believe”, созданной 52-летней американской коллегой. Потом она стала мировым хитом, а сам Филипп Киркоров порадовал зрителей новинкой “Цвет настроения – синий”. Артист считает, что возраст не становится помехой для творческих планов.
Подписчики немного удивились, когда узнали об участии Ивана Урганта в съемках клипа. Оказалось, что он будет продюсером и режиссером ролика, работая вместе с их кумиром.