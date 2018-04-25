Германия выделит 1 млрд евро на гуманитарную помощь Сирии
Правительство Германии решило выделить дополнительный миллиард евро на гуманитарную помощь Сирии, сообщает в своем Twitter МИД ФРГ. Начиная с 2012 года, Дамаск получил от Берлина € 3,78 миллиарда.
Немецкие власти в феврале огласили о выделении €10 млн Международному комитету Красного креста, который должен эти средства освоить в рамках гуманитарной помощи сирийской Восточной Гуте. Денежные средства кроме гуманитарного предназначения идут также на восстановление жилья и инфраструктуры населенных пунктов, сказала представитель МИД Германии Мария Адебар.
18 апреля Бундестаг решил увеличить объем помощи этой ближневосточной стране.
Как известно, Германия воздержалась от участия в военной операции США, Великобритании и Франции против Сирии, предпринятой в ответ на «химатаку» правительственных войск против повстанцев и мирных жителей сирийского города Дума. Ночью 14 апреля США со своими союзники выпустили по сирийским военным объектах более ста ракет.
Немецкие власти в феврале огласили о выделении €10 млн Международному комитету Красного креста, который должен эти средства освоить в рамках гуманитарной помощи сирийской Восточной Гуте. Денежные средства кроме гуманитарного предназначения идут также на восстановление жилья и инфраструктуры населенных пунктов, сказала представитель МИД Германии Мария Адебар.
18 апреля Бундестаг решил увеличить объем помощи этой ближневосточной стране.
Как известно, Германия воздержалась от участия в военной операции США, Великобритании и Франции против Сирии, предпринятой в ответ на «химатаку» правительственных войск против повстанцев и мирных жителей сирийского города Дума. Ночью 14 апреля США со своими союзники выпустили по сирийским военным объектах более ста ракет.
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Добавил: George21 Сегодня, 18:20