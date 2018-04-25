Ольга Жарикова продемонстрировала, какой была при анорексии

«Саша готовит правильную еду, диетические супчики, каши с утра. Все такое легкое. Я вообще отказалась от сладкого, но мне так этого хочется! Мне даже не дают попить сладкого, а я не могу без этого! Я не могу выпить сок, мне можно только одну воду! А я не люблю воду, хотя когда-то была спортсменкой», - рассказала Ольга.

Недавно девушка, поспорив с Сашей Гобозовым, резко принялась худеть. Ольга стала придерживаться строгой диеты, так как по условиям их спора заниматься готовкой должен был ее возлюбленный. За ее старания в рамках пари ей должен достаться хороший приз. Однако Ольга продержалась не долго.Как только стало известно, что участница отказалась от всех диет, на нее обрушился шквал критики. Зрители стали упрекать ее в лишнем весе и наличии пухленьких щек, а потому Оля решила продемонстрировать всем злопыхателям фото из прошлой жизни, дабы показать какой она была еще не так давно. Под снимком она решила провести опрос, чтобы пользователи Сети решили, как ей было лучше - до или после.Многие тут же отметили, что на фотографии у участницы явно видны все признаки анорексии, а потому отметили, что до такого состояния ей лучше себя не доводить. Видимо, этот ответ Жарикову полностью удовлетворил, после чего она решила отныне не публиковать таких фото. К слову, поначалу ей даже очень понравилось, как готовит Александр Гобозов.