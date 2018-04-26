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Официальная статистика: Число экономящих на еде россиян сократилось в I квартале до 64%

После предвыборного выступления Владимира Путина, когда он озвучил количество нищих в России (свыше 20 млн человек), чиновники больше внимания уделяют повышению уровня жизни россиян, считают в правительстве Дмитрия Медведева.

Правительство предпринимает все меры по улучшению уровня жизни населения. В результате, по сведениям официальной статистики, семьи теперь сократили свои затраты на питание, с начала 2018 года - траты уменьшились на 6%. Теперь только 64% своего семейного бюджета россияне тратят на питание, тогда как последние два года эти затраты достигали 71% по сведениям статистики.

Официальная статистика: Число экономящих на еде россиян сократилось в I квартале до 64%


Это самый лучший показатель с 2014 года, близкий к уровню до экономического спада. Аналогичный вывод сделали специалисты Sberbank Investment Research, его аналитического подразделения. Этот показатель улучшился из-за стабилизации экономики в условиях санкций, одновременно осталась на прежнем уровне уровень безработица (свыше 5 млн 200 тыс человек) трудоспособного возраста.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 08:15
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