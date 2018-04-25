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Учёные: Детское ожирение виновно в сбое месячных циклов и бесплодии

Учёные из Университета Колорадо провели исследование, показавшее, что ожирение в детском возрасте имеет далеко идущие последствия. Доказано, что повышенный индекс массы тела может быть виновен в сбое месячных циклов и развитии бесплодия.

Учёные: Детское ожирение виновно в сбое месячных циклов и бесплодии


Учёные опасаются, что из-за эпидемии ожирения возрастёт количество бесплодных женщин. Исследования показали, что детское ожирение может приводить к сбоям месячных циклов и появлению болезненных спазмов у девочек. Кроме того, повышенный индекс массы тела вызывает проблемы с фертильностью.

Учёные сообщают, что детское ожирение также может стать причиной развития диабета II типа. Согласно статистике, за последние 15 лет дети стали чаще болеть диабетом на 30%. Ежегодно количество больных этим заболеванием среди несовершеннолетних увеличивается на 5%. Решить проблему бесплодия и защитить ребёнка от диабета можно путём нормализации физической активности и контроля за его питанием.
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dzen / Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:59
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