Учёные: Детское ожирение виновно в сбое месячных циклов и бесплодии

Учёные опасаются, что из-за эпидемии ожирения возрастёт количество бесплодных женщин. Исследования показали, что детское ожирение может приводить к сбоям месячных циклов и появлению болезненных спазмов у девочек. Кроме того, повышенный индекс массы тела вызывает проблемы с фертильностью.Учёные сообщают, что детское ожирение также может стать причиной развития диабета II типа. Согласно статистике, за последние 15 лет дети стали чаще болеть диабетом на 30%. Ежегодно количество больных этим заболеванием среди несовершеннолетних увеличивается на 5%. Решить проблему бесплодия и защитить ребёнка от диабета можно путём нормализации физической активности и контроля за его питанием.