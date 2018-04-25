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Хейтеры раскритиковали Дарью Пынзарь за небритое тело

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь попала под серьезный прессинг со стороны пользователей Сети. Звезда телестройки опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала, как отдыхает на пляже в Турции.

Хейтеры раскритиковали Дарью Пынзарь за небритое тело

Не так давно девушка снова отправилась в Аланью. Не успела Пынзарь вернуться, как тут же страстно окунулась в атмосферу курортного воздуха и солнца. Вот только подписчики не разделили радостный настрой молодой мамочки, а тут же раскритиковали ее за неподобающий внешний вид.

На размещенном Дашей видеоролике пользователи Сети увидели небритые ноги и огромный прыщ, который, по их словам, очень сильно привлекал на себя внимание. И если некоторые старались высказываться помягче, то нашлись те, кто довольно агрессивно прошелся по теледиве.

Некоторые заявили, что Даша попросту не хочет трогать волосы на ногах, чтобы потом каждый раз не озадачивать себя необходимостью их убирать, ведь со временем от бритья они станут только жестче. Другие же и вовсе набросились на Дашу из-за прыща, который показался им вовсе не прыщом, а родинкой.

«Волосы на ногах на пляже и противный прыщ — да, у каждого из нас есть недостатки, но женщина обязана эти недостатки скрывать, тем более, если ты медийная личность», «А ноги волосатые!», «Что за прыщик на ляхе?», «Жирок есть немного по бокам, да она и не худышка, вроде?», — написали подписчики.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:54
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