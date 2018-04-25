Хейтеры раскритиковали Дарью Пынзарь за небритое тело

«Волосы на ногах на пляже и противный прыщ — да, у каждого из нас есть недостатки, но женщина обязана эти недостатки скрывать, тем более, если ты медийная личность», «А ноги волосатые!», «Что за прыщик на ляхе?», «Жирок есть немного по бокам, да она и не худышка, вроде?», — написали подписчики.

Не так давно девушка снова отправилась в Аланью. Не успела Пынзарь вернуться, как тут же страстно окунулась в атмосферу курортного воздуха и солнца. Вот только подписчики не разделили радостный настрой молодой мамочки, а тут же раскритиковали ее за неподобающий внешний вид.На размещенном Дашей видеоролике пользователи Сети увидели небритые ноги и огромный прыщ, который, по их словам, очень сильно привлекал на себя внимание. И если некоторые старались высказываться помягче, то нашлись те, кто довольно агрессивно прошелся по теледиве.Некоторые заявили, что Даша попросту не хочет трогать волосы на ногах, чтобы потом каждый раз не озадачивать себя необходимостью их убирать, ведь со временем от бритья они станут только жестче. Другие же и вовсе набросились на Дашу из-за прыща, который показался им вовсе не прыщом, а родинкой.