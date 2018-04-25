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Анастасия Волочкова разгневала поклонников рекламными роликами в Instagram

Поклонники балерины были разгневаны, заметив в Instagram очередной ролик, посвященный рекламе. Они набросились на Анастасию Волочкову с критикой, потому что уже устали от таких сюжетов.

Звезда часто стала показывать различные новинки модных брендов, а сейчас решила отметить, что открыла для себя интересный сервис, показав все подробности в видео. Суть заключалась в том, что на одном сайте нужно сделать 800 покупок, после чего часть средств возвращается на карточку.

Анастасия Волочкова разгневала поклонников рекламными роликами в Instagram


Анастасия Волочкова попросила подписчиков поделиться своим мнением по такому поводу. Самые преданные фанаты стали расхваливать внешний вид артистки, позирующей на фото перед зеркалом с новой прической. Остальные пользователи сетей высказали все свои претензии по поводу рекламных изысков знаменитости, не особо стесняясь в выражениях.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:02
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