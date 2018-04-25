Анастасия Волочкова разгневала поклонников рекламными роликами в Instagram

Звезда часто стала показывать различные новинки модных брендов, а сейчас решила отметить, что открыла для себя интересный сервис, показав все подробности в видео. Суть заключалась в том, что на одном сайте нужно сделать 800 покупок, после чего часть средств возвращается на карточку.Анастасия Волочкова попросила подписчиков поделиться своим мнением по такому поводу. Самые преданные фанаты стали расхваливать внешний вид артистки, позирующей на фото перед зеркалом с новой прической. Остальные пользователи сетей высказали все свои претензии по поводу рекламных изысков знаменитости, не особо стесняясь в выражениях.