Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий поклонники сравнили со статусом русского рэпа
Известный отечественный реп-исполнитель Тимати обнародовал снимок с подушкой в виде фекалий. Фолловеры Instagram, увидев это, были просто в шоке.
Тимати обнародовал в своем микроблоге Instagram снимок из английского аэропорта. На публикации репер, сидя на трапе, держит подушку в руках. Фолловеры больше всего заинтересовались смайлом-лежанкой, которая изображена в виде улыбающегося фекалия. К изображению реп-исполнитель написал - «Шо бы я так жил». Подписчики начали писать саркастические комментарии касательно новой публикации Тимати. Одни фанаты посчитали, что это является обложкой нового альбома певца, другие же недоумевают, как можно восторгаться «этим дерьмом».
Однако фото в течение восемнадцати часов сумело собрать более 380 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1 600 комментариев.