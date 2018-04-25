Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий поклонники сравнили со статусом русского рэпа

Тимати обнародовал в своем микроблоге Instagram снимок из английского аэропорта. На публикации репер, сидя на трапе, держит подушку в руках. Фолловеры больше всего заинтересовались смайлом-лежанкой, которая изображена в виде улыбающегося фекалия. К изображению реп-исполнитель написал - «Шо бы я так жил». Подписчики начали писать саркастические комментарии касательно новой публикации Тимати. Одни фанаты посчитали, что это является обложкой нового альбома певца, другие же недоумевают, как можно восторгаться «этим дерьмом».Однако фото в течение восемнадцати часов сумело собрать более 380 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1 600 комментариев.