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Учёные: Мозг реагирует на картофельные чипсы, как на наркотик

Учёные из университета Эрлангена-Нюрнберга провели исследование, показавшее, почему у некоторых людей развивается зависимость от картофельных чипсов. Оказалось, что мозг реагирует на продукт также, как и на наркотики.

Учёные: Мозг реагирует на картофельные чипсы, как на наркотик


Учёные неоднократно предупреждали, что регулярное употребление чипсов вредит здоровью. Последние исследования помогли определить, почему несмотря на всю вредность продукта людям так сложно от него отказаться. Немецкие специалисты на протяжение нескольких лет ставили эксперименты на лабораторных грызунах. Рацион животных состоял из продуктов, которые содержат такое же количество углеводов и жиров, что и чипсы.

Исследование показало, что лишь к чипсам у животных сохранялся повышенный интерес. Учёные выяснили, что при потреблении этого продукта задействуется центр удовольствия, находящийся в мозге. Похожим образом организм реагирует на наркотики. Чем выше активация этой области, тем выше индекс массы тела у потребителя.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:55
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