MasterCard запустила в России переводы по номеру телефона

С её помощью можно переводить деньги не вводя данные банковской карты. Новым сервисом сейчас могут воспользоваться держатели банковских карт «Райффайзенбанка». Благодаря ему можно переводить денежные средства с карт на карты Maestro, Mastercard, Visa, выпущенные российскими банками. Для начала требуется на сайте банка зайти в специальный раздел, потом ввести номер карты, телефонный номер получателя, сумму перевода. Получатель на телефон получит SMS со ссылкой на действующий сайт Mastercard. Перейдя по ссылке, понадобится ввести одноразовый код подтверждения, который получен вторым сообщением.Затем нужно будет ввести номер карты, куда следует зачислить деньги. Деньги между картами «Райффайзенбанк» зачисляются моментально. В случае перевода денег на карты прочих банков, платеж может продлиться до 3 рабочих дней. Если получатель не примет платеж на протяжении 5 дней с момента прихода кода SMS, деньги вернутся на банковскую карту отправителя без процентов и комиссий.