АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

MasterCard запустила в России переводы по номеру телефона

Mastercard, являясь международной современной платежной системой, объявила касательно запуска в РФ новой системы, которая предназначена для перевода денежных средств по номеру телефона.

MasterCard запустила в России переводы по номеру телефона

С её помощью можно переводить деньги не вводя данные банковской карты. Новым сервисом сейчас могут воспользоваться держатели банковских карт «Райффайзенбанка». Благодаря ему можно переводить денежные средства с карт на карты Maestro, Mastercard, Visa, выпущенные российскими банками. Для начала требуется на сайте банка зайти в специальный раздел, потом ввести номер карты, телефонный номер получателя, сумму перевода. Получатель на телефон получит SMS со ссылкой на действующий сайт Mastercard. Перейдя по ссылке, понадобится ввести одноразовый код подтверждения, который получен вторым сообщением.

Затем нужно будет ввести номер карты, куда следует зачислить деньги. Деньги между картами «Райффайзенбанк» зачисляются моментально. В случае перевода денег на карты прочих банков, платеж может продлиться до 3 рабочих дней. Если получатель не примет платеж на протяжении 5 дней с момента прихода кода SMS, деньги вернутся на банковскую карту отправителя без процентов и комиссий.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фото Тимати с подушкой с изображением фекалий
Учёные: Во льдах Арктики обнаружено рекордное
Блогер из Великобритании продегустировал хлеб,
Nissan официально представил электрическую версию
В Японии ожидается извержение вулкана
Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря,
Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото в
Над Владивостоком местный житель заметил НЛО
Новая космическая карта от ESA революционизирует
Ученые экспериментально доказали, как астероиды
Nissan продемонстрировал "экстремальный" пикап
MasterCard запустила в России переводы по номеру
Ученые: Дети оказались выносливее
Обновленный седан Lexus ES презентован в Пекине
Кайли Дженнер за 11 недель похудела до модельных
В Пекине презентован удлиненный кроссовер Audi Q5
Учёные: Некоторые виды рыб способны снижать риск
У начинающих хакеров появились учителя по взлому
Исследователи запечатлели на камеры НЛО во время
В Пекине презентован полностью электрический
Учёные приспособили 3D-принтер для печатания еды
Рамзан Кадыров заявил, что ЗАГС создан для
Гогену Солнцеву нравиться отдыхать вместе со
Поклонники Димы Билана раскритиковали его новый
Владимир Пресняков - старший госпитализирован в
Кинотеатры Москвы покажут кинофильмы с участием
Житель Нидерландов запечатлел на камеру огромный
По мнению фанатов, Дима Дмитренко не имеет права
В перуанской пустыне ученые обнаружили кости
Ванесса Паради «удешевила» образ скудрявой
Просмотреть все новости