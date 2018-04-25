Игорь Николаев опубликовал в Instagram фото вместе с внучкой Владимира Высоцкого Ниной

Исполнитель восторженно отозвался о семье Никиты Высоцкого и малышке, которая сама сочиняет песни и любит музыку, но фанаты сразу нашли сходство между девочкой и ее легендарным дедом. Нина имеет взгляд, как у Владимира Высоцкого, показывающий всю силу духа нового представителя династии.Пользователи сетей тоже были поражены таким зрелищем, после чего упомянули о реинкарнации. Они не сомневаются, что малышка добьется больших успехов на таком поприще, и тоже будет радовать зрителей своим талантом.