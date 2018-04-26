Эксперты Роспотребнадзора дали совет, как выбрать мясо для шашлыка

Эксперты рекомендуют при покупке мяса обратить внимание на его внешний вид. Если приобретать готовый замаринованный шашлык в пластиковой таре, важно обратить внимание на его крышку. Качественный продукт имеет вогнутую крышку, испорченный - вздутую.Также стоит обратить внимание на дату маркировки маринованного мяса для шашлыка. Продукт может храниться в маринаде не долее одной недели. Качество мяса можно определить по количеству жидкости в таре. Если в банке находится много маринада, то велика вероятность того, что производитель использовал замороженное мясо или использовал много уксуса для сокрытия несвежести продукта. Медики рекомендуют съедать за один приём пищи 200 грамм мяса с зеленью и свежими овощами.