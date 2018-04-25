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Мэрайя Кэри поразила поклонников своей худобой

Недавно многие поклонники упрекали американскую исполнительницу песен Мэрайи Кэри в несуразной фигуре, потому что поп-дива совсем перестала следить за своей внешностью. Но недавние фото папарацци поразили фанатов артистки, которые удивились худобе певицы.

Мэрайя Кэри поразила поклонников своей худобой

В адрес Кэри долгое время звучали гневные высказывания от поклонников, которых не устраивало то, что в социальных сетях артистка загружала отредактированные снимки, а на сцену выходила в неподобающем виде. Но, подобная критика пошла Мэрайе только на пользу, так как недавние фото доказывают, что поп-дива проделала большой путь, прежде чем опять прийти в отличную форму.

На обнародованных публикациях заметно, что сорокавосьмилетняя певица сбросила свой лишний вес, из-за чего уместилась в достаточно стройное платье. Многие поклонники артистки считают, что итогом подобных преображений является установка внутрижелудочного баллона, а не изнурительные тренировки.
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dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:57
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