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Физики определили влияние на цельность одежды сил трения

Учеными Великобритании проведены исследования, в ходе которых удалось найти объяснение причин возможностям одежды сохранять свою целостность. Результаты указали на главный фактор, которым в указанных случаях является сила трения.

В ходе своих исследований ученые приняли решение задействовать определенную модель, использующую линейное программирование. В результате, удалось определить свойства содержания набора нитей, которые подвержены действию различных фрикционных контактов. На следующем этапе, авторами проекта успешно установлено, как образуется натяжение, распространяемое вдоль волокна. Оказалось, важное значение имеет наличие зависимости от числа физических контактов, а так же параметров показателей силы трения. Установлено, что определяет напряжение, передающееся посредством волокна, линейное неравенство.

Физики определили влияние на цельность одежды сил трения


В общем, физиками выделены два главных режима, которые могут определить последовательное число контактов на протяжении нити. При наличии слабых связей или при малом растяжении нитей, они начинают своеобразное скольжение относительно друг друга. В случае проведения расширения до десяти контактов, наблюдаются эффекты перколяционного перехода. Указанный процесс заставляет нити периодически взаимодействовать, это и передает напряжение в режиме непрерывности.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:30
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