Астрономы обнаружили мощную вспышку на красном карлике

На сегодняшний день астрономы наблюдали многочисленные крупные вспышки, происходящие из холодных карликов. Это связано с тем, что звезды типа «красный карлик» »и ультрахолодные могут проявлять высокие уровни магнитной активности. Изучение вспышек может дать важные намеки на свойства магнитных динамометров и интерьеров звезд; таким образом, исследователи заинтересованы в обнаружении новой факельной активности.Недавно группа исследователей, возглавляемая Роми Родригесом Мартинесом из Университета штата Огайо (OSU), нашла такую вспышку на обнаруженном красном карлике, расположенной примерно на расстоянии 7 200 световых лет от Земли. Находка является результатом наблюдений, проведенных в феврале 2018 года в рамках All-Sky Automated Survey для SuperNovae (ASAS-SN).«Мы сообщаем об обнаружении ASASSN-18di, мощного сверхлегкого белого света на ранее не открывшемся карьере среднего типа красный карлик», - сообщили астрономы.Исследователи предполагают, что вспышка была обнаружена вблизи ее пика, так ее изменение величины указывает на то, что вспышка не была в фазе распада при наблюдении. Кроме того, общая энергия вспышки оценивалась примерно в 4,1 нед. эрг. Это значение делает ASASSN-18di одной из самых сильных вспышек, наблюдаемых на красных карликах, а также на звездах-карликах вообще.Астрономы отметили, что энергетические вспышки с таким изменением яркости, как ASASSN-18di, очень редки, поэтому маловероятно, что подобная вспышка будет замечена на том же источнике снова.«К сожалению, источник, представленный здесь, слишком слабый для последующей характеристики без инвестиций значительного времени телескопа. Кроме того, маловероятно, что мы будем наблюдать еще одну вспышку такой амплитуды с учетом их низкой частоты появления», - отмечают ученые.