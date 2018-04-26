Ученые: Ибупрофен, диклофенак и некоторые обезболивающие препараты могут вызвать сердечный приступ или инфаркт

Они исследовали данные 56000 пациентов, страдающих от повышенного давления, после чего заметили, что у одного человека из 330 участников эксперимента после употребления ибупрофена возникали вышеперечисленные недуги. Самым опасным препаратом стал целекоксиб, ставший причиной госпитализации многих особ.Также не стоит увлекаться приемом напроксена, обладающего аналогичным побочным эффектом. Ученые отметили, что мефенамовая кислота оказалась на последнем месте в списке, потому что после ее употребления почти не возникало осложнений.