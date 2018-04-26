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Ученые: Ибупрофен, диклофенак и некоторые обезболивающие препараты могут вызвать сердечный приступ или инфаркт

Тайваньские специалисты выяснили, что ибупрофен, диклофенак и некоторые обезболивающие препараты могут вызвать сердечный приступ, а также стать виновниками инфаркта. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они исследовали данные 56000 пациентов, страдающих от повышенного давления, после чего заметили, что у одного человека из 330 участников эксперимента после употребления ибупрофена возникали вышеперечисленные недуги. Самым опасным препаратом стал целекоксиб, ставший причиной госпитализации многих особ.

Ученые: Ибупрофен, диклофенак и некоторые обезболивающие препараты могут вызвать сердечный приступ или инфаркт


Также не стоит увлекаться приемом напроксена, обладающего аналогичным побочным эффектом. Ученые отметили, что мефенамовая кислота оказалась на последнем месте в списке, потому что после ее употребления почти не возникало осложнений.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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