Учёные: Нехватка воды способна вызвать у мужчин заболевания сердца

Учёные рекомендуют мужчинам серьезнее относиться к соблюдению питьевого режима. Вред, наносимый дефицитом воды, сопоставим с вредом, которое наносит организму курение. Исследование показало, что снижение водного баланса на 1% приводит к увеличению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.Учёные обнаружили, что нехватка воды негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов. Они теряют свои эластичность, из-за этого кровоток в артериях затрудняется. Если проблема приобретает хронический характер это грозит нарушением миокарда. Специалисты призывают не игнорировать чувство жажды, которое может быть сигналом от организма.