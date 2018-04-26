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Учёные: Нехватка воды способна вызвать у мужчин заболевания сердца

Учёные провели исследование, показавшее, что нехватка воды может быть виновна в развитии у мужчин заболеваний сердца. Снижение водного баланса на 1% сказывается на эластичности кровеносных сосудов, что увеличивает риск развития болезней.

Учёные: Нехватка воды способна вызвать у мужчин заболевания сердца


Учёные рекомендуют мужчинам серьезнее относиться к соблюдению питьевого режима. Вред, наносимый дефицитом воды, сопоставим с вредом, которое наносит организму курение. Исследование показало, что снижение водного баланса на 1% приводит к увеличению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные обнаружили, что нехватка воды негативно сказывается на состоянии кровеносных сосудов. Они теряют свои эластичность, из-за этого кровоток в артериях затрудняется. Если проблема приобретает хронический характер это грозит нарушением миокарда. Специалисты призывают не игнорировать чувство жажды, которое может быть сигналом от организма.
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dzen / Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 07:45
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