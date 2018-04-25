Аркадий Дворкович: Деньги на ЧМ-2018 — это не «чайку попить»

Аркадий Дворкович, вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» сказал: «Это не затраты, а инвестиции, не расходы „чайку попить“, оценивая общие затраты на проведение ЧМ-2018. Далее он продолжил, что футбольное мероприятие дает прямой вклад в жизнь людей. Кроме того чиновник подчеркнул, что в результате - инфраструктура является тем бонусом, за вычетом операционных расходов, которая останется на долгие годы.Ранее были озвучены данные о прямых расходах - они составляют 680 миллиардов рублей. При этом суммарный вклад в ВВП страны от спортивного мероприятия достигнет почти 870 млрд рублей. Специалисты считают, что сейчас статистикой не прогнозируются потери от санкций, которые приведут к уменьшению потока туристов во время проведения чемпионата.