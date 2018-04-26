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Участница «Холостяк» Дарья Клюкина в Москве пострадала в ДТП

Дарья Клюкина, участница шоу «Холостяк», в Москве попала в ДТП. Модель получила травму колена.

Участница «Холостяк» Дарья Клюкина в Москве пострадала в ДТП


Дарья Клюкина стала участницей аварии на столичной улице. Модель обнародовала снимок с места ДТП и сообщила, что виноватым в случившемся считает водителя другой машины. Девушка поведала, что из-за нарушения правил дорожного движения владельцем авто, произошла авария, следствием которой стала травма колена Клюкиной. Модель поведала, что виновник ДТП ехал в сторону парковки, выезжая из третьего автомобильного ряда. Девушка в рамках Instagram сообщила, что сейчас ее травма колена проявляется только легкой болью.

Дарья Клюкина сейчас пытается на шоу «Холостяк» завоевать сердце Егора Крида, который заметно выделяет ее среди остальных, как и выделял ее и предыдущий герой «Холостяка» Илья Глинников. Тогда модель ушла с шоу по собственному желанию, однако в этом сезоне Крид из-за ее курения чуть не отправил девушку домой.
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dzen / Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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