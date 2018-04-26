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Instagram разрешил пользователям скачивать архив собственных данных

Пользователи соцсети Instagram вскоре смогут начать пользоваться одной из самых желанных функций для большинства: скачиванием из аккаунтов фото и видео. Соответствующую функцию запустила команда фотохостинга.

Instagram разрешил пользователям скачивать архив собственных данных


Она пока работает только в рамках официального сайта. Представители администрации сервиса отметили, что функция вскоре станет доступной также в приложении. Юзеры благодаря Data Download могут на свое устройство сохранять контент, раньше загруженный в соцсеть. Юзеры за счёт Data Download смогут на свое устройство сохранять ранее загруженный в соцсеть контент. Комментарии, фото, видео из профиля после отправки запроса будут приходить на пользовательскую почту на протяжении 2 суток. Данное время выделяют для обработки одного запроса.

Российские пользователи Instagram жаловались недавно на сбои, происходящие в работе фотосервиса. Первопричиной этого, по всей видимости, является война Роскомнадзора против мессенджера Telegram, а также Павла Дурова. С мессенджером попутно заблокировали миллионы адресов, использовавшиеся для обхода блокировки, установленной в РФ.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:15
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